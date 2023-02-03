Президент Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии

3 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Баку министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратина, участвующего в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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