Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и творим на всех освобожденных землях

Применив силу, мы освободили свои земли, признанные международным сообществом азербайджанские территории, восстановили свою территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН, изгнали врага, уничтожили армянскую армию, поставили ее на колени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

"Сегодня мы строим и творим. Строим и творим, в том числе здесь, в селе Талыш, в поселке Суговушан, в Гадруте, Шуше, на всех других освобожденных землях", - отметил глава государства.