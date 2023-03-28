Президент Ильхам Алиев: Во время оккупации армяне проводили в Лачине политику незаконного заселения

Во время оккупации армяне проводили в Лачине политику незаконного заселения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Подчеркнув, что армяне, проживавшие за границей, были привезены как в город Лачин, так и в несколько сел и поселены там, глава государства отметил: "Это считается военным преступлением в соответствии со всеми международными конвенциями. К сожалению, армянское государство до сих пор не привлечено к ответственности за это военное преступление".