https://news.day.az/officialchronicle/1550978.html «Азерсу» и «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» переданы в управление Государственному агентству водных ресурсов
«Азерсу» и «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» переданы в управление Государственному агентству водных ресурсов
Открытое акционерное общество "Азерсу" и Открытое акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" вместе с их имуществом переданы в управление Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана, созданному на базе Государственного агентства водных ресурсов МЧС Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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