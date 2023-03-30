«Азерсу» и «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» переданы в управление Государственному агентству водных ресурсов

Открытое акционерное общество "Азерсу" и Открытое акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" вместе с их имуществом переданы в управление Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана, созданному на базе Государственного агентства водных ресурсов МЧС Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.