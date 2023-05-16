https://news.day.az/officialchronicle/1564894.html Изменены условия выдачи разрешений на проживание иностранцев в Азербайджане
Изменены условия выдачи разрешений на проживание иностранцев в Азербайджане
Изменены условия выдачи разрешений на проживание иностранцев в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном 16 мая указе Президента Ильхама Алиева об утверждении изменений в Миграционный кодекс Азербайджана.
Изменения охватывают случаи, при которых иностранцам и лицам без гражданства выдаются разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской Республики, а также случаи, предусматривающие продление срока действия этого разрешения.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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