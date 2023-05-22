Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась с Литовской национальной библиотекой имени Мартинаса Мажвидаса

22 мая Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и Первая леди Литовской Республики Диана Науседене ознакомились с Литовской национальной библиотекой имени Мартинаса Мажвидаса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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