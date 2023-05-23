https://news.day.az/officialchronicle/1566893.html В Азербайджане утвержден перечень фондов, созданных для общественных и социальных целей - Указ
В Азербайджане утвержден перечень фондов, созданных для общественных и социальных целей - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении перечня фондов, созданных для общественных и социальных целей.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу утвержден "Перечень фондов, созданных для общественных и социальных целей".
В данный Перечень входят:
1. Фонд Гейдара Алиева
2. Фонд Возрождения Карабаха
3. Фонд поддержки семей раненых и шехидов в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики (Фонд YAŞAT).
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