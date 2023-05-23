В Азербайджане утвержден перечень фондов, созданных для общественных и социальных целей

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении перечня фондов, созданных для общественных и социальных целей.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу утвержден "Перечень фондов, созданных для общественных и социальных целей".

В данный Перечень входят:

1. Фонд Гейдара Алиева

2. Фонд Возрождения Карабаха

3. Фонд поддержки семей раненых и шехидов в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики (Фонд YAŞAT).