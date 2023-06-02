В МВД Азербайджана создано Главное управление по борьбе с киберпреступностью

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Структуру министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом создано Главное управление по борьбе с киберпреступностью.