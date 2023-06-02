https://news.day.az/officialchronicle/1569975.html В МВД Азербайджана создано Главное управление по борьбе с киберпреступностью - Указ
В МВД Азербайджана создано Главное управление по борьбе с киберпреступностью - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Структуру министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом создано Главное управление по борьбе с киберпреступностью.
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