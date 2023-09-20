Президент Ильхам Алиев: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир

Карабах - это территория Азербайджана и это признает весь мир, в том числе это уже поняло руководство Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Если в свое время оно говорило, что "Карабах - это Армения, и точка", то сейчас говорит "Карабах - это Азербайджан" и не только говорит, даже не забывает указывать размеры нашей территории. Правда, оно сделало это не по своей воле, а было вынуждено сделать это благодаря "железному кулаку". Но факт налицо. Каким может быть статус у криминального режима, который 30 лет бесчинствовал в Карабахе, после признания Арменией Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана? Какие у него могут быть государственные атрибуты? Какие могут быть выборы?", - отметил глава государства.