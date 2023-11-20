Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам конференции Движения неприсоединения "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" в Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение к участникам проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения "Продвижение прав и расширение возможностей женщин", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.