https://news.day.az/officialchronicle/1615679.html Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам конференции Движения неприсоединения "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" в Баку
Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам конференции Движения неприсоединения "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" в Баку
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение к участникам проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения "Продвижение прав и расширение возможностей женщин", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
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