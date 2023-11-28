Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Албании

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Албании Байраму Бегаю по случаю Национального праздника Республики Албания - Дня независимости

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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