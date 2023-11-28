https://news.day.az/officialchronicle/1617772.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Албании
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Албании
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Албании Байраму Бегаю по случаю Национального праздника Республики Албания - Дня независимости
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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