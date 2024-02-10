Джанни Инфантино поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джованни Винченцо Инфантино поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, уважаемый Президент.

От имени всей футбольной общественности прошу принять мои самые сердечные пожелания по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Это - показатель доверия страны к Вашему лидерству.

Ваша приверженность стабильности и экономическому развитию Азербайджана, лидерские способности и личные качества сыграли очень важную роль в прогрессе страны в последние годы. Не сомневаюсь, что в новый период президентства Вы продолжите вносить вклад в стабильное развитие и прогресс страны.

Хочу также выразить Вам и Вашему правительству признательность за все усилия, направленные на развитие футбола и продвижение его ценностей в стране. Ваши усилия демонстрируют значение футбола в преодолении культурных и общественных препятствий, а также то, что он является видом спорта, не знающим границ и принимающим инклюзивность.

Желаю Вам успехов и неисчерпаемой энергии в деятельности в период нового мандата. Господин Президент, с нетерпением ожидаю скорейшей встречи с Вами, чтобы лично поздравить Вас", - говорится в письме.