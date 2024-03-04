Председатель Централизованной религиозной организации мусульман «Центральный Муфтият» поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Централизованной религиозной организации мусульман "Центральный Муфтият", муфтий Анар Рамазанов направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние и теплые поздравления в связи с избранием Вас Президентом Азербайджанской Республики и началом деятельности.

Именно под Вашим мудрым руководством в Азербайджане произошли колоссальные позитивные преобразования во всех сферах жизни, полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны. На Вашей стороне симпатии не только всех азербайджанцев, но и всего тюркского мира.

Вы обеспечили сохранение, приумножение и развитие национальных духовно-нравственных ценностей и традиций, созданных азербайджанским народом на протяжении веков. Вы - пример для мусульман всего мира в деле восстановления поруганных святынь.

Господин Президент, от лица московской уммы выражаю Вам нашу поддержку, желаю Вам благословения Всевышнего, вдохновения и энергии для созидательной работы на благо страны и народа", говорится в письме.