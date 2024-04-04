Подписаны азербайджано-конголезские документы

4 апреля с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо состоялась церемония подписания азербайджано-конголезских документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо подписали "Декларацию о сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой Конго".

"Меморандум о взаимопонимании по обучению между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и Национальной нефтяной корпорацией Республики Конго" подписали президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшан Наджаф и генеральный директор Национальной нефтяной корпорации Республики Конго Максан Рауль Оминга.

"Соглашение об условиях по совершенствованию и расширению нефтеперерабатывающего завода Congolaise de Raffinage между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и Национальной нефтяной корпорацией Республики Конго" подписали президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровшан Наджаф и генеральный директор Национальной нефтяной корпорации Республики Конго Максан Рауль Оминга.

"Протокол о намерениях между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством окружающей среды, устойчивого развития и бассейна Конго Республики Конго по сотрудничеству в сфере окружающей среды, устойчивого управления природными ресурсами и изменения климата" подписали министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев и министр окружающей среды, устойчивого развития и бассейна Конго Республики Конго Арлетт Судан Ноно.