https://news.day.az/officialchronicle/1659752.html Президент Ильхам Алиев назначил председателя Ходжалинского суда
Президент Ильхам Алиев назначил председателя Ходжалинского суда
Как сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей ряда судов первой инстанции и изменении должностей судей некоторых судов первой инстанции.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Турал Мехман оглу Алекберов освобожден от должности судьи Геранбойского районного суда и назначен судьей и председателем Ходжалинского районного суда.
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