Президент Ильхам Алиев назначил председателя Ходжалинского суда

Как сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей ряда судов первой инстанции и изменении должностей судей некоторых судов первой инстанции.

​Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Турал Мехман оглу Алекберов освобожден от должности судьи Геранбойского районного суда и назначен судьей и председателем Ходжалинского районного суда.