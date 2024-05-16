https://news.day.az/officialchronicle/1660567.html Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Александра Лукашенко в расширенном составе
Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Александра Лукашенко в расширенном составе
16 мая началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре