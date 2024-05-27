Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 28 Мая - Днем независимости

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией на своей странице в соцсети "Х" в связи с 28 Мая - Днем независимости.

Day.Az представляет публикацию: