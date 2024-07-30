Внесены изменения в Земельный кодекс Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу изменение целевого назначения сельскохозяйственных угодий в целях производства и переработки сельскохозяйственной продукции, за исключением летних и зимних пастбищ, пахотных и сенокосных угодий, осуществляется собственниками земельных участков (их пользователями и арендаторами с их согласия) и заканчивается с момента их регистрации в государственном реестре недвижимости на основании их заявления.

По целевому назначению к сельскохозяйственным угодьям относят земли под посевами, многолетние насаждения, пашни, пастбища и сенокосы.

На землях сельскохозяйственного назначения могут возводиться и устанавливаться временные сооружения с целью эффективной организации сельского хозяйства по согласованию с органом (ведомством), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Строительство и монтаж капитальных сооружений и установок на землях сельскохозяйственного назначения, а также сооружений жилого назначения в целях временного проживания работников (персонала) осуществляется в соответствии со статьей 13-1 настоящего кодекса.

Капитальные строения жилого назначения, предназначенные для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также в целях временного проживания работников (персонала), могут быть построены и установлены на участке площадью не менее 5 га и не более одного процента земельных участков сельскохозяйственного назначения (за исключением летних и зимних пастбищ, полей общего пользования), расположенных в пределах единой границы. Строительство и установка этих сооружений разрешается в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом Азербайджанской Республики на основании обращения собственника земельного участка (с его письменного согласия пользователя или арендатора). Изменение категории и целевого назначения земельного участка для этих целей не требуется.

При строительстве и монтаже теплиц и ирригационной инфраструктуры ограничения на минимальные размеры земельных участков и максимальные размеры коэффициента застройки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не применяются.

Права на сооружения, построенные для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сооружения жилого назначения для временного проживания работников (персонала), ирригационную инфраструктуру и теплицы, на строительство которых требуется разрешение, подлежат государственной регистрации в государственном реестре недвижимости в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости".

При полном использовании коэффициента застройки, когда часть земельного участка, не имеющая капитального строительства, переходит в собственность или пользование другого лица, привлечение этой части земельного участка к коэффициенту реконструкции не допускается. Этот запрет также распространяется на случаи, когда эта часть была разделена или объединена с другим участком земли.

При частичном использовании строительного коэффициента, при переходе в собственность или пользование другого лица части земельного участка, не имеющей капитального строительства, предел допустимости строительства сооружений на этом участке рассчитывается в соответствии с порядком, утвержденным органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

В строительном проекте объекта строительства, проектируемого на земельном участке сельскохозяйственного назначения, отдельно указываются границы требуемой части земельного участка с учетом процентной ставки, установленной в части 1 настоящей статьи за строительство данного объекта.

Данные о привлечении земельного участка сельскохозяйственного назначения к коэффициенту застройки и о земельном участке, к которому применяется коэффициент застройки, передаются в государственный реестр недвижимости органом (учреждением), выдавшим разрешение на строительство и эксплуатацию, для добавления к сведениям, хранящимся в государственном реестре недвижимости и Государственном земельном кадастре.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2025 года.