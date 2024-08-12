https://news.day.az/officialchronicle/1681435.html В Азербайджане внесены изменения в порядок использования средств Агентства аграрного кредита и развития - Указ
В Азербайджане внесены изменения в порядок использования средств Агентства аграрного кредита и развития - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Порядок использования средств Агентства аграрного кредита и развития при министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики", утвержденный указом № 413 Президента Азербайджанской Республики от 19 декабря 2018 года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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