Президент Ильхам Алиев: Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил на земле своих предков

Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил и создал богатое культурное наследие на земле своих предков. Армения уничтожила культурное наследие, на протяжении тысячелетий создаваемое нашим народом в Западном Азербайджане, - исторические памятники, кладбища, мечети, исторические поселения, нанесла серьезный ущерб азербайджанскому ашугскому искусству, признанному ЮНЕСКО общечеловеческой культурной ценностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции "Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Глава государства отметил, что среди этих историко-культурных памятников сохранилась только Голубая мечеть - один из ярких образцов азербайджанской архитектуры и исламской культуры. "Однако Армения, намеренно изменив оригинальный историко-архитектурный стиль Голубой мечети, пытается представить ее под другим названием. Подобные деструктивные шаги, преследующие цель исказить, переписать историю и культурную панораму региона, являются не чем иным, как нетерпимостью и расизмом", - подчеркнул Президент Азербайджана в обращении.