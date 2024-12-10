Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать поддержку в преодолении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается народ Сирии

Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, касающиеся Южного Кавказа и региона Ближнего Востока, в частности, была обсуждена ситуация, возникшая в Сирии после падения режима Асада.

Главы государств поздравили сирийский народ по этому случаю, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирийского государства.

Выразив надежду, что при активной поддержке Турции в Сирии отныне начнется период стабильности, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметил, что Азербайджан и Турция, как и во всех сферах, будут осуществлять совместную деятельность также в вопросе гуманитарной помощи и поддержки сирийскому народу.