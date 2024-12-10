Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила учреждения социального обслуживания лиц с инвалидностью

10 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила учреждение социального обслуживания номер 1 для лиц с инвалидностью в возрасте до 18 лет в поселке Мардакян города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал Лейлу Алиеву о работе учреждения социального обслуживания. Было отмечено, что в учреждении проживают и обеспечены реабилитационными услугами до 150 детей, находящихся под государственной опекой.

Лейла Алиева ознакомилась с мастерскими, созданными для развития творческих способностей детей, кабинетами трудовой и активной терапии, музыки, спорта, а также кабинетами для занятий. Дети устроили показ мод, исполнили танцы, вместе с гостями создали рисунки на холсте.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева также посетила Центр профессионально-трудовой реабилитации лиц с инвалидностью в поселке Рамана. Здесь Лейла Алиева была проинформирована о работе по организации профессиональной реабилитации.

В этом году учреждение оказало услуги 500 лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 15 до 29 лет, 143 бенефициара в настоящее время проходят профессиональное обучение. Поступающие в центр обеспечиваются также общежитием, питанием и реабилитационными услугами за счет государства.

Лейла Алиева ознакомилась в центре с процессом профессионального обучения, понаблюдала за настольными играми с участием молодых людей с инвалидностью, встретилась с членами национальной сборной по бочче.

Бенефициары исполнили государственный гимн Азербайджана на языке жестов. Затем состоялся показ одежды ручной работы.

Молодые люди на учебном курсе исполнили танец "Иннабы", и Лейла Алиева станцевала вместе с ними. Лица с ограниченными возможностями здоровья также исполнили песни и прочитали стихи Лейлы Алиевой.

Обоим учреждениям были вручены подарки от вице-президента Фонда Гейдара Алиева.