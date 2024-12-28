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2025 год обьявлен в Азербайджане «Годом Конституции и суверенитета» - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президента Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" в Азербайджанской Республике. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется