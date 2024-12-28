https://news.day.az/officialchronicle/1719152.html 2025 год обьявлен в Азербайджане «Годом Конституции и суверенитета» - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президента Ильхама Алиева Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" в Азербайджанской Республике. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
2025 год обьявлен в Азербайджане «Годом Конституции и суверенитета» - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2025 года "Годом Конституции и суверенитета" в Азербайджанской Республике.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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