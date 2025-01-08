Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу

8 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Магдалену Гроно.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется