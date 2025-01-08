https://news.day.az/officialchronicle/1721425.html Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу 8 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Магдалену Гроно. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу
8 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Магдалену Гроно.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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