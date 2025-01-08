https://news.day.az/officialchronicle/1721568.html Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 8 января Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
8 января Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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