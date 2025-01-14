https://news.day.az/officialchronicle/1722703.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби - ФОТО 14 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит церемония официального открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби - ФОТО
14 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит церемония официального открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре