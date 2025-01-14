Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби

14 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит церемония официального открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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