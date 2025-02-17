В Азербайджане продлили приостановку проверок предпринимателей еще на год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, проведение проверок в сфере предпринимательства приостановлено еще на год.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Отметим, что срок действия закона "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" истек 1 января текущего года.