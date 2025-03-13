https://news.day.az/officialchronicle/1736827.html Президент Ильхам Алиев вручил Фатиху Биролу орден "Достлуг" Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил исполнительному директору Международного энергетического агентства Фатиху Биролу орден "Достлуг". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев вручил Фатиху Биролу орден "Достлуг"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил исполнительному директору Международного энергетического агентства Фатиху Биролу орден "Достлуг".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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