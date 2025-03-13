https://news.day.az/officialchronicle/1736923.html На странице Президента Ильхама Алиева в Instagram опубликованы кадры с церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума - ВИДЕО На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Instagram опубликованы кадры с церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума".
На странице Президента Ильхама Алиева в Instagram опубликованы кадры с церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума - ВИДЕО
На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Instagram опубликованы кадры с церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.
Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума".
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