Президент Ильхам Алиев: Мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа

Мы были очень разочарованы ухудшением отношений между предыдущей администрацией США и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

Подчеркнув, что позиция прежней администрации США заключалась в несправедливом подходе к национальным интересам Азербайджана, глава государства отметил: "Поэтому мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа".