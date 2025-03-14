https://news.day.az/officialchronicle/1737236.html Президент Ильхам Алиев: Мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа Мы были очень разочарованы ухудшением отношений между предыдущей администрацией США и Азербайджаном. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа
Мы были очень разочарованы ухудшением отношений между предыдущей администрацией США и Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".
Подчеркнув, что позиция прежней администрации США заключалась в несправедливом подходе к национальным интересам Азербайджана, глава государства отметил: "Поэтому мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре