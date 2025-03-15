Состоялся телефонный разговор Президента Ильхама Алиева с президентами России, Беларуси и Таджикистана

15 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которые проводят неформальную встречу в Москве, позвонили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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