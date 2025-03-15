https://news.day.az/officialchronicle/1737504.html Состоялся телефонный разговор Президента Ильхама Алиева с президентами России, Беларуси и Таджикистана 15 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялся телефонный разговор Президента Ильхама Алиева с президентами России, Беларуси и Таджикистана
15 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, которые проводят неформальную встречу в Москве, позвонили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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