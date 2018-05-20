За все хорошее - ложь: кое-что о "ценностях" и двойных стандартах Запада против Азербайджана

Это было в 2005 году. Занимавший тогда пост премьер-министра Турции Реджеп Эрдоган предостерег лидеров ЕС от превращения организации в "христианский клуб", что явится препятствием для начала переговоров о вступлении Турции в члены ЕС. "Или Европейский Союз представляет собой важного игрока на международной арене, или ограничивается формулой "христианского клуба", - сказал Эрдоган в интервью турецкой редакции CNN.

Этот призыв-предостережение актуален и до сих пор. Ведь, аналогичное предвзятое отношение к себе уже ощущает и Азербайджан. Приведу очередное тому доказательство. Начну с новости. Итак, новое всеобъемлющее соглашение о партнерстве между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном будет готово к подписанию в 2019 году. Об этом в интервью EURACTIV заявил сопредседатель Комитета межпарламентского сотрудничества Европейский союз-Азербайджан Джаваншир Фейзиев.

По его словам, новое двустороннее соглашение между ЕС и Азербайджаном должно охватывать политические, экономические, социальные и культурные аспекты отношений, включая торговлю и инвестиции, права человека и правопорядок, образование, охрану окружающую среду и сотрудничество в других отраслях, в том числе в энергетике и в сфере транспорта. И в этом нет ничего нового.

Напомню, что отношения Республики Азербайджан и Европейского Союза, Европейского сообщества, начали строиться на основе Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Азербайджан с одной стороны, Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, 22 апреля 1996 года в городе Люксембург.

Соглашение вступило в силу с 1 июля 1999 года после прохождения им ратификации в Парламенте Республики Азербайджан (Мелли Меджлисе), Европейском Парламенте и во всех национальных парламентах государств-членов Союза и сообществ. Данное соглашение относится к категории международных договоров Союза, заключённых совместно Сообществами и государствами-членами. Оно было заключено сроком на 10 лет с последующей ежегодной автоматической пролонгации Соглашения, если ни одна из сторон не будет заявлять о его денонсации. Соглашение содержит преамбулу, 105 статей, пять приложений и протокол.

За эти годы Азербайджан добился очень многого.Наша страна играет огромную роль в деле диверсификации. Неоднократно отмечалось, что европейские страны нуждаются в диверсификации поставок энергоносителей с помощью азербайджанского газа. Да и в целом, Азербайджан является стратегическим партнером Европейского союза (ЕС) по многим направлениям, Собственно, именно поэтому в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Но, будет ли денонсировано новое всеобъемлющее соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном ? Вопрос сложный. Дело в том, что депутаты Европарламента считают, что нельзя торопиться с подписанием всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном, так как, по их мнению, это соглашение должно быть обусловлено "уважением прав человека и ценностей ЕС".

Как сообщает издание Eureporter, 56 голосами "за" и двумя "против", при 7 воздержавшихся, депутаты Европарламента приняли рекомендации к Совету ЕС и Службе внешних действий к переговорам по Всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном. В частности, в рекомендациях говорится, что углубление отношений между ЕС и Азербайджаном должно быть обусловлено "соблюдением уважения к демократии, верховенства закона, прав и основных свобод человека".

Европарламентарии призывают Совет ЕС напомнить властям Азербайджана, что "никакое соглашение не будет ратифицировано со страной, которая не соблюдает фундаментальные ценности Евросоюза". Это - спекулятивное, если не сказать циничное и лживое заявление. Потому, что все мы, жители Азербайджана, 20% территории которого более четверти века находится под армянской оккупацией, не раз были свидетелями откровенно про-армянской позиции Европарламента.

Этот орган так и не принял ни одной резолюции, в которой содержался бы призыв ввести санкции против Армении за продолжающуюся оккупацию наших земель. Ни одной! Не было никаких резолюций против РА и за весь период президентства ныне свергнутого Сержа Саргсяна, хотя его путь в кресло президента в 2008 году был проложен через массовые фальсификации, а главное - через кровавое подавление акций протеста. Тогда погибло 10 человек, но Европарламент остался глух, слеп и нем ко всему случившемуся. Это и есть "фундаментальные ценности Европы"?

А может, к таковым относятся частые посещения никем не признанной "НКР" со стороны депутатов Европарламента?! Напомню, к примеру, что в январе нынешнего года лидер карабахских сепаратистов встретился в Ханкенди с делегацией, возглавляемой депутатом Европарламента Ларсом Адактусоном.

Как радостно передавали армянские СМИ, "на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся отношений между "Арцахом" и Европой. Мол, "особое внимание было уделено развитию парламентского сотрудничества". Поддержка сепаратистов, посещение оккупированных территорий Азербайджана, демонстрация неуважения к территориальной целостности нашего государства - может это "фундаментальные ценности Европы"?

Очевидно же, что Европарламент не имеет никакого морального права критиковать нашу страну в условиях, когда их депутаты поощряют карабахских сепаратистов. Нет у ЕП права разглагольствовать о "фундаментальных ценностях Европы" в условиях отсутствия давления с их стороны на страну-оккупант, коей является Армения, по вине захватнической политики которой более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами - то есть, были нарушены их фундаментальные права.

И еще. Я прекрасно помню, что в 2016 году Баку посетила делегация Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан. Визитеров ЕС принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, подвергший нелицеприятной критике утвержденную два года назад откровенно предвзятую резолюцию Европарламента в отношении нашей страны. Глава нашего государства зачитал четыре пункта резолюции, и в каждом из них отметил факты диффамации. Европейские гости молчали, им нечего было ответить - настолько очевидна была правда, высказанная президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вот и сейчас, мы являемся свидетелями принятия очередного анти-азербайджанского документа. Он не имеет ничего общего к существующей реальности. В подтверждение чему напомню так же, что в новой резолюции Европарламента указано - каждое соглашение Евросоюза с Азербайджаном и Арменией должно быть обусловлено обязательствами по мирному урегулированию карабахского конфликта и недопущения эскалации.

Так Азербайджан уже 25 лет пытается мирно решить карабахский конфликт, господа из Европарламента! А Армения пытается сохранить статус-кво, то есть, не возвращать оккупированные территории нашей страны, игнорируя резолюции ООН, в том числе. Но, повторюсь, никаких санкций против РА не было и нет. И подобные шаги со стороны Европарламента показывают его про-армянскую сущность. А шире, мы все больше приходим к выводу о том, что ЕС окончательно превращен в тот самый "христианский клуб", о котором говорил нынешний президент братской Турции еще в 2005 году.

Акпер Гасанов