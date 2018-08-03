Армения надеется вымолить у России еще один оборонный кредит

В противовес распространенной российским изданием "Коммерсантъ" информации со ссылкой на свои источники о возможном срыве поставок Армении российского оружия, министр обороны РА Давид Таноян на пресс-конференции в пятницу постарался развеять все опасения по этому поводу.

Опасения действительно серьезные, так как в Армении прекрасно понимают, что, оставшись без российского оружия страна фактически лишится армии.

Процесс поставок из РФ Армении оружия в рамках 100-миллионного кредитного соглашения не прекращался, заявил Таноян. При этом он загадочно добавил, что Армения приобретает оружие не только у стран-членов ОДКБ.

Армянский министр также порадовал соотечественников новостью о том, что армянская сторона, де, может обратиться к России для получения нового кредита на закупку вооружения. Как пишут армянские СМИ, он не стал вдаваться в подробности и называть суммы, ограничился лишь словом "возможно". Оказалось, что никаких переговоров на эту тему не ведется.

Что ж, думается, российская сторона не откажет "стратегическому союзнику" в новом кредите. Тем более, что на складах ВС России наверняка скопилось немало подлежащего списанию вооружения. Которое потом будет передано в кредит Армении и выдано тамошними властями за самое современное, которого, если верить Давиду Танояну, нет даже на вооружении российской армии...

Зульфугар Ибрагимов