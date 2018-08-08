Вырвать у Азербайджана согласие на сецессию Карабаха не удалось и не удастся никогда

"По существу, Казимиров призывает легализовать армянскую оккупацию посредством отказа Азербайджана от суверенного права на восстановление территориальной целостности страны, и на этой базе вести переговоры о капитулянтском мире с Арменией".

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя статью экс-спецпосланника президента России (1992-1996 гг.) по Карабаху Владимира Казимирова в "Независимой газете" с очередными измышлениями касательно карабахского урегулирования.

По словам парламентария, с Казимировым он знаком лично с осени 1991 года.

"Я тогда работал советником в Администрации Президента и вел переговоры по карабахскому урегулированию. Встречался с ним и позже на мероприятиях по проблеме карабахского урегулирования с участием экспертов, когда и он, и я уже были в отставке. Мы вели длительную частную переписку по данной проблеме", - сказал наш собеседник.

Мусабеков считает, что Казимиров опытный дипломат и мастер словесной эквилибристики. Однако его позиция упрощенно сводится к тому, что армяне, как "победители" в войне и сторона, которая следовала "советам" Москвы и проявила в начале 90-х большую лояльность к России, должна получить "приз" в качестве присоединения Нагорного Карабаха с Лачином в придачу. Другие оккупированные районы, согласно этой позиции, должны быть возвращены Азербайджану, но там следует разместить российские войска в качестве "миротворческих сил". Причем, Баку должен был все это оплачивать, вдобавок поклониться в ноги Москве и отказаться от какой-либо самостоятельной государственной политики, отметил азербайджанский депутат. По его словам, хотя Казимиров еще четверть века тому назад заверял армян в неизбежности и выгодности для них продвигаемых им моделей урегулирования, воз и ныне там.

"Вынудить Азербайджан дать согласие на сецессию Нагорного Карабаха армянским лоббистам ни в России, ни в США, ни во Франции не удалось и не удастся никогда. Армения при внешней поддержке может еще какое-то время упорствовать в своих аннексионистских притязаниях, но логика геополитических процессов с каждым годом снижает шансы на их реализацию. Ведь за прошедшие 25 лет почти полтора миллиона армян покинули навсегда Южный Кавказ, а соотношение демографического, экономического и военного потенциала между Арменией и Азербайджаном неуклонно меняется в нашу пользу.

Владимир Николаевич Казимиров хорошо выглядит, хотя ему уже много лет. Я желаю ему долгих лет жизни, чтобы он мог лично удостовериться в провале своих прогнозов и ожиданий", - иронично завершил свой комментарий Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева