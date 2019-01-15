Погранслужба Азербайджана очень сильна - в Армении не зря боятся

Решение Азербайджана об отводе частей Минобороны от государственной границы с Арменией и замене их на пограничные войска вызвало у наших соседей большое беспокойство.

Общественность и СМИ долго ждали, когда официальный Ереван прокомментирует эту новость и как-то объяснит происходящее. Но комментарий главы Генштаба Давтяна только еще более усилил беспокойство, так как окончательно запутал соплеменников. Давтян, в частности, заявил, что "армянская сторона будет приветствовать возможные переговоры по поводу определения границы с Азербайджаном, а также совместной организации службы в целом", добавив: "Как это принято на государственной границе".

Что значит совместная организация службы? Что затеял Азербайджан и почему молчат Минобороны и власти? Можно ли решение Баку считать шагом к отступлению или, наоборот, это инициатива с далеко идущими последствиями для Армении?

Ответов нет. Между тем, военные эксперты и аналитики бьют тревогу, уверяя, что азербайджанская сторона сделала "хитрый ход", опасный для интересов Армении в Карабахе. Мол, отведенными частями будет усилена линия соприкосновения, при этом погранвойска Азербайджана - это та же армия, не менее подготовленная и вооруженная. Как, например, сказал журналистам военный эксперт Нерсисян, пограничные войска Азербайджана располагают большим количеством боевой техники. "Не надо к ним относиться, как к "добреньким хорошим пограничникам". Это обычая армия, которая ничем не отличается от обычных воинских частей", - заявил армянский эксперт.

Чтобы развеять "страхи" армянской стороны, мы обратились к военному эксперту, бывшему командиру корпуса, кавалеру ордена "Азербайджанское знамя", полковнику в отставке Шаиру Рамалданову, который уже комментировал этот вопрос Day.Az, но некоторые нюансы, затронутые нашими перепуганными соседями, заставляют нас снова обратиться к теме.

"То, что Азербайджан первым сделал шаг по передаче границ погранслужбе, тому ведомству, которое и призвано заниматься охраной границы, говорит о правильно выстроенной политике и четкой позиции азербайджанского государства. Это демонстрирует, что Азербайджан не имеет никаких притязаний на территории соседнего государства", - сказал Рамалданов.

В Армении напрасно паникуют, отметил он. Этот шаг Азербайджана, наоборот, в определенной степени снизит напряженность вдоль границы и обезопасит мирное население. Погранслужба имеет свою специфику, свои подходы к охране границы. Существуют международные нормы, которые должны соблюдаться и с той, и с другой стороны.

Коснувшись слов главы Генштаба ВС Армении об организации совместной охраны границ, военный эксперт отметил, что в этих словах нет ничего невероятного или нового и не стоит искать в них какой-то скрытый смысл. Как известно, граница охраняется с обеих сторон. С обеих же сторон выстраиваются необходимые атрибуты, принимаются соответствующие меры. И когда говорится о совместной охране, это значит, что обеими сторонами согласно международным нормам будут соблюдаться правила охраны госграницы.

Шаир Рамалданов подчеркнул, что Погранслужба Азербайджана является одной из самых подготовленных и развитых на пространстве СНГ, и тут "беспокойство" армянской стороны оправдано. Сегодняшний высокий уровень подготовки погранслужбы и позволил передать госграницу с Арменией под ее охрану.

"По моему мнению, очень неправильно, что подразделения Минобороны несут службу на границе. Части МО должны выполнять те функции, которые на них возлагаются, повышать выучку и подготовку, что было проблематично, когда они были разбросаны по окопам. Но это не значит, что Азербайджан ослабляет границу. Те части, которые будут отведены от границы, будут служить резервом. То есть можно сказать, что мы, наоборот, усиливаем госграницу. Думаю, именно этого армяне и боятся", - сказал полковник в отставке.

По мнению нашего собеседника, процесс передачи пограничникам госграницы с Арменией будет продолжаться. На Газахском и Агстафинском участках все не закончится. Дальше, скорее всего, будут Товузский, Гедабекский и Дашкесанский районы. Это территория большой протяженности, на которой сегодня несут службу войсковые части Минобороны. Отведенные от границы, эти части в мирное время будут служить войсками прикрытия, а в случае войны станут мощным кулаком для удара по противнику.

Одним словом, это правильное решение, а правильные решения Баку всегда очень беспокоят противника, заметил Рамалданов.

Возвращаясь к теме подготовки погранвойск Азербайджана, военный эксперт еще раз подчеркнул их высокую подготовку, а также то, что подобного нельзя сказать об армянской стороне, где понятие погранвойск и погранслужбы очень размыто. Погранвойска в Армении очень слабы, и гарантом безопасности госграниц там всегда являлась Россия.

"Отвод войск от границы - это шаг доброй воли с нашей стороны. Умные головы в Армении прекрасно знают и понимают, что перед сегодняшним Азербайджаном и сегодняшней азербайджанской армией оккупационным силам не устоять. Надеюсь, они примут правильное решение и сумеют спасти свое общество от непредсказуемых последствий ", - сказал Шаир Рамалданов.

Зульфугар Ибрагимов