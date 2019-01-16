В новом парламенте Армении чуть не дошло до мордобоя - из-за Азербайджана? - ВИДЕО

В среду на заседании парламента Армении чуть не дошло до мордобоя. Парламент заседает всего третий день - и уже обозначились серьезные разногласия. Но самое занятное, что причиной разгоревшегося конфликта стал... Азербайджан.

Как сообщают армянские СМИ, горячие дебаты вспыхнули между депутатом от фракции "Просвещенная Армения" Арманом Бабаджаняном и секретарем фракции "Процветающая Армения" (ППА) Арманом Абовяном.

Причиной спора стало заявление Бабаджаняна о том, что ряд послов Армении имели криминальное прошлое. В качестве примера он назвал экс-посла Андраника Манукяна в Украине, который, по его мнению, продвигал интересы не Армении, а России.

"Он (Манукян) довольно продолжительное время находился в тесных отношениях с послом России на Украине Михаилом Зурабовым, занимался с ним куплей-продажей картин, и это стало причиной того, что с 2014 года, после Майдана, отношения между Арменией и Украиной оказались в плачевном состоянии. Сейчас делаются попытки восстановить утраченный уровень взаимоотношений между двумя странами", - заявил Бабаджанян.

И тут началось - представители ППА повскакивали со своих мест, а больше всех возмущался Абовян, который некогда служил советником у Манукяна.

Абовян набросился на оппонента, завив, что его слова лживы и "отражают точку зрения Азербайджана". Эту чушь он повторил и журналистам после заседания, утверждая, что озвученные Бабаджаняном тезисы якобы "распространялись Азербайджаном для того, чтобы нейтрализовать одно из самых эффективных посольств Армении".

"Я в шоке. Не представлял, что услышу с этой трибуны неоазербайджанские тезисы", - трясся от негодования Абовян.

Пардон, а причем тут Азербайджан? Все, что в свое время говорилось о Манукяне, распространялось армянскими СМИ и они же служили источниками информации для азербайджанских медиа. Все честно, со ссылками на первоисточник.

Например, о том, что Андраник Манукян предоставлял фальшивые дипломатические номера криминальным авторитетам, сообщал NEWS.am. Армянская же газета "Жаманак" в 2015-м писала о том, что на встрече с послом в МВД Украины выражалась обеспокоенность тем, что посольство уже не первый год раздает фальшивые номера.

О картинном бизнесе Манукяна тоже писали сами армянские СМИ. Об этом говорил с беседе с 1in.am художник Борис Егиазарян, считающий, что дипломат позорит армян в Украине. Издание Hetq.am писало несколько лет назад, анализируя назначение Манукяна в Уураину, что он был направлен именно туда, потому что "у него в Украине много "объектов", где он сможет как следует расширить свой бизнес". Издание отмечало, что он имеет бизнес и в Армении, имеет отель, обладает лицензией по горнорудной промышленности, а также контролирует импорт машин.

Ни одно из вышеуказанных изданий не является проазербайджанским и не испытывает никаких симпатий к нашей стране вообще.

Это мы уточняем на тот случай, если кто-то в армянском парламенте вздумает обвинять их в "работе на Баку".

Зульфугар Ибрагимов

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