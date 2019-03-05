Дональд Туск: Переговоры по Карабаху вселяют надежду
5 марта 2019 18:04 242
Переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию вселяют надежду.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, передает Day.Az.
"Вселяет надежду переговорный процесс и контакты двух сторон. Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться. Необходимо найти политическое решение в соответствии с международным правом", - заявил Д. Туск.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!