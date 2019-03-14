В Ханое состоялись политические консультации между Азербайджаном и Вьетнамом. Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, руководителем азербайджанской делегации был замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, а вьетнамскую делегацию возглавил первый замминистра иностранных дел Буи Тнанх Сон, передает Day.Az.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между двумя странами и обменялись мнениями о развитии сотрудничества во всех сферах. В ходе обсуждений стороны также подчеркнули важность организации текущих политических консультаций в канун 100-летия дипломатической службы Азербайджанской Республики.

В рамках своего визита во Вьетнам заместитель министра Рамиз Гасанов также провел двусторонние встречи с официальными лицами этой страны.