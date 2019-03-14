Между Азербайджаном и Черногорией налажены связи на высоком уровне.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг сказал журналистам президент Черногории Мило Джуканович.

Глава государства отметил, что между Азербайджаном и Черногорией существуют дружественные отношения.

"Мы считаем, что существуют возможности для еще большего расширения связей", - сказал президент.

Джуканович добавил, что уделяется внимание развитию отношений между двумя странами в туристическом и энергетическом секторах.

Президент Черногории отметил, что Глобальный Бакинский форум также имеет большое значение. Джуканович отметил, что нынешние и бывшие главы государств и правительств участвуют на форуме и обсуждают важные вопросы.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В этом престижном мероприятии, которое продлится в течении трех дней, участвуют более 500 представителей из 50 стран. Темой VII Глобального Бакинского форума станет "Новая внешняя политика мира".

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.