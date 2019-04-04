Воистину, Армению и карабахских армян действительно прочно подсадили на своеобразный режим "ни дня без потрясений и стресса". Во всяком случае, армян что ни день, а то и дважды в день ошарашивают немыслимыми еще год назад заявлениями, событиями и сообщениями. Достаточно проследить ленту новостей за последние несколько месяцев, чтобы четко осознать: ненасытные властью до сумасшествия, алчные и лживые политики адекватных, как теперь принято говорить, людей методично и последовательно проверяют на прочность. Причем речь идет о прочности во всем, в том числе касательно сакральных для армян тем и, казалось бы, нерушимых доселе табу.

Недавно армянские соцсети взорвало интервью с бардом Рубеном Ахвердяном на 3-м телеканале, проведенное порядком подзабытым медиаперсонажем Гамлетом Гущяном. Бард, давно уже не радующий поклонников новыми песнями и прозябающий за счет нажитого десятки лет назад творческого капитала, выдал в эфир содержащие не только непозволительные с точки зрения "исконно государственных и национальных интересов армян" откровения. По мнению армян, его заявления очевидным образом содержат также элементы ксенофобии, дискриминации и нетерпимости, то есть подпадают под соответствующие статьи Уголовного кодекса, что не преминули зафиксировать активисты соцсетей. Напомню, что Ахвердян назвал карабахских армян "азербайджанцами" и заявил, что они привнесли в Ереван элементы турецкой культуры, в частности, мугама, назвав при этом их носителями певцов, не имеющих ничего общего с Нагорным Карабахом.

Фейсбук в буквальном смысле бурлил - высказались в том числе многие публичные персоны. Уровень негодования армянских пользователей действительно зашкаливал. Оно и понятно: речь идет о барде, на песнях которого выросло не одно поколение армян. С другой стороны, откровенно враждебные и оскорбительные мысли в адрес карабахских армян Ахвердян высказывал не впервые, да и в целом облик этого некогда кумира ереванцев за последние десятилетия претерпел радикальные изменения, в том числе, по свидетельству многих, под воздействием обильных алкогольных возлияний.

Но, как говорится, не важен кто говорит - важно то, что он говорит.

Это тот случай, когда надо абстрагироваться от конкретных личностей. Куда важнее подчеркнуть проявляющуюся все более выпукло тенденцию. А именно: в Армении вновь актуализировали тему "айастанци-карабахцы", которая впервые проявилась еще в годы правления первого президента страны Левона Тер-Петросяна. Впоследствии тема время от времени вновь всплывала усилиями определенных сил, спекулировавших ею в угоду политической конъюнктуре. Однако такой усиленной раскрутки с привлечением известных персонажей, как в последние месяцы, не было давно.

Ныне армяне разделились на "революционеров и контру", "черных и белых", сторонников Никол Пашиняна и фанатиков Роберта Кочаряна иже с Сержем Саргсяном.

Например, бывший замминистра обороны Армении Ваан Ширханян написал открытое письмо, адресованное второму президенту Армении Роберту Кочаряну.

"Роберт, поскольку ты никак не хочешь увидеть, понять, осознать твое истинное место, цену и роль в реалиях Армении, собрание лжи называешь книгой, хочу освежить твою память по нескольким эпизодам.

Преднамеренно пока что оставляю мелочи, которые были до 98-го, несмотря на то, что они далеко не мелочи.

1998 год, 30 марта, второй тур президентских выборов. 27 процентов голосов, поданных исключительно слову Вазгена, ты превратил для себя в 59% и провозгласил себя президентом Армении. А получившему 73% Карену Демирчяну "великодушно" отдал 41%, пообещав также пост премьер-министра - по требованию Вазгена. И, конечно, обманул, как всегда.

Два месяца спустя после твоего самопровозглашения президентом Вазген меня пригласил к себе. Сказал - Ширханян, что мы наделали? Этот человек не армянин, он "карабахци", он не любит армян, Армению. В конце беседы он поручил выбрать партию с приемлемой идеологией и начать работу по ее созданию. Он решил освободить Армению от тебя путем открытой и честной политической борьбы, а не террора.

Обманув Карена Демирчяна, подтолкнул Вазгена на альянс с последним. Ты ужасался этого альянса, поскольку ужасно боялся обоих. Твоя трусость, также чванство не позволили принять участие в учредительном съезде союза "Единство", проводимом в Опере, что Вазген и Демирчян восприняли с ухмылкой", - пишет Ширханян.

Далее от напоминает Кочаряну, что в апреле 1999 года Вазген Саргсян категорически отказался отправиться с ним в Вашингтон для участия в саммите по случаю 50-летия НАТО, и поехать заставил его, Ширханяна. Самолеты Армении и Азербайджана прибыли в Вашингтон в тот же день. Армянскую делегацию встретил челночный автобус, перевез в зал, где вещи прибывших досконально проверили, телохранителя Кочаряна разоружили. На следующий день в "Вашингтон посте" написали, что Алиева встретила лично Мадлен Олбрайт, возле самолета, на красном ковре.

И когда Ширханян с этой газетой зашел в комнату Кочаряна и потребовал вернуться. "Армянству и государству Армении было нанесено глубокое оскорбление, но ты начал меня убеждать в обратном, сказав, что весь мир приезжает, стольких не встретишь. Ты еще раз доказал, что у тебя в отношении Армении и армянства нет никакого чувства ответственности, достоинства, уважения. Интересно, этот эпизод в твоей "книге" есть? А также то, как ты осрамился 24 апреля в церкви своим выступлением на "английском". Помнишь?! - далее пишет Ваан Ширханян.

Финал открытого письма-обращения весьма интересен. Вот что пишет Ширханян: "Сейчас ты говоришь, что возвращаешься в политику. Приходишь, чтобы сдать Мегри туркам? "Освобожденные" (кавычки наши - ред.) земли сдать твоим бывшим хозяевам? В Тифлисе заявить, что Армения в Джавахке (регион Самцхе-Джавахети Грузии - ред.) не имеет никаких проблем? Или же продолжить свой грабеж? А кто тебя ждет? Ты так и не понял, что жители Армении ненавидят тебя. Диаспора - также. Неужели за 10 лет так и не почувствовал, что ты не на своем месте, что ты смешон в роли президента?

Теперь же ты должен был сказать следующее: простите, армяне, я был сукиным сыном, грабя вас, накопил миллиарды, нанес вам большой ущерб, теперь, сколько осталось, принес, чтоб вернуть вам, если можете, простите меня. Если ты армянин, ты должен сделать это. И нисколько тебе не стыдно, что вместо тебя и Сержа Пашинян просит прощения у народа? Человек, который ни убивал, ни грабил и ни подтасовывал, а ты и Серж внаглую вновь стремитесь к власти".

Нет сомнений, что всколыхнувшее Армению письмо написано человеком, открыто поддерживающим нынешнего фактического главу страны, премьер-министра Никола Пашиняна. Кроме того, Ваан Ширханян открыто называет бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна "карабахци, ненавидящими армян". То есть, по мнению автора, Армения давно и прочно разделена на два враждующих лагеря: на "местных" армян, желающих защитить свои позиции, и на "карабахци", пытающихся подмять под себя страну и нацию.

Действительно, несмотря на то, что в Армении политики, государственные мужи и медиа всячески отрицают подобное, на бытовом уровне "местные", мягко говоря, не симпатизируют "карабахци" - карабахским армянам. Они считают "карабахци" виновниками всех бед и несчастий современной Армении и уверены, что "карабахский клан" жаждет мести, даже кровавого реванша.

Они обвиняют "карабахци" в том, что уже более 10 лет щедро финансируются неправительственным "Открытым обществом" (фондом Сороса), Европейским фондом демократии (EED), Национальным фондом по поддержке демократии, Национальным институтом демократии (NDI) и другими западными фондами.

Особенность "карабахского клана" была в том, что это была совершенно не вождистская группа. Клан верил, что держит Армению под контролем. Но оказалось, что сам клан серьезно ослаблен из-за внутренних противоречий и конфликтов. Например, был серьезный конфликт бывшего президента Кочаряна и Саргсяна. Был конфликт Саргсяна и экс-премьера Карена Карапетяна. Последний сделал ставку не просто на Россию, но конкретно на группу Дмитрия Медведева, "Газпром" и "Ташир". Саргсян знал об этом. Знал, что Карапетян заручился поддержкой 30 московских армян. Пощечиной для Саргсяна стал факт, что Карапетян через московскую армянскую диаспору договорился и оплатил покупку для Армении ракетного комплекса Искандер, что вызвало восторг у карабахского клана и ярость Саргсяна.

Далее - решение Саргсяна не уходить из власти было авантюрой. Дело в том, что "карабахский клан" фактически одобрил передачу власти Карапетяну. Но Саргсян начал раскручивать карту предательства Карапетяном интересов клана. Начал активно заигрывать с российскими силовиками.

С другой стороны, через доверенных лиц Саргсян вышел на Германию с целью сыграть ва-банк. Подконтрольное Саргсяну МВД начало сдавать информацию об армянских группах в Германии и ЕС. В марте посол Армении в Германии Ашот Смбатян пообещал министру внутренних дел федеральной земли Тюрингия Георгу Майеру широкую поддержку со стороны полиции республики в борьбе с преступниками и нелегальными мигрантами.

Свержение Саргсяна через публичные процессы было организовано силами армянских олигархов из групп поддержки Карапетяна при полном согласии "карабахского клана".

Но свергнув Саргсяна, члены правящего клана перегрызлись между собой. Часть была готова поддерживать Карапетяна, другие - наоборот, были готовы снести его. На этом фоне активизировались иные кланы, прежде всего, ереванские.

Но события не переросли в силовой сценарий. Более того, вроде как ослабленная Республиканская партия начала на каждом повороте обходить лидера революции Пашиняна.

Слово "карабахци" в Армении стало аналогом явно пророссийского человека, стремящегося не только сохранить крепкие узы между Ереваном и Москвой, но и врага Никола Пашиняна, точнее, его стремлений уменьшить зависимость Армении от России.

"Карабахский клан" или "карабахци" действительно не желают ослаблений армяно-российских связей: они противятся малейшим стремлениям, направленным на избавление Армении от статуса форпоста России на Южном Кавказе.

Тонко играя на умонастроениях "местных" армян, Никол Пашинян именно на волне антипатий к "карабахскому клану" сумел не только добиться ареста бывшего президента Роберта Кочаряна и генерала Юрия Хачатурова, но и пройтись "пылесосом" по крупнейшим бизнес-активам видных, известных представителей "карабахци".

На данный момент сложно предсказать, как долго еще продолжится борьба нового правительства Армении во главе с Николом Пашиняном с представителями так называемого "карабахского клана" в лице экс-президентов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. По крайней мере, "карабахский клан" продолжает нести ощутимые "потери".

Тучи сгущаются и вокруг нынешнего, так сказать, номинального главы государства в лице президента Армении Армена Саргсяна.

Вряд ли Армену Саргсяну удастся продержаться на своем посту в течение семи лет, как это предусмотрено Конституцией.

Никол Пашинян хочет продвинуть на эту должность своего человека. Пашинян не может смириться с той мыслью, что должность президента страны занимает человек, кандидатура которого была предложена Сержем Саргсяном.

С учетом того, что конституционные возможности строго ограниченные, сейчас ведутся переговоры относительно того, чтобы после внеочередных парламентских выборов Армен Саргсян подал в отставку, и президент был бы избран уже новым парламентским большинством. Поскольку подобный сценарий не будет принят обществом неоднозначно, Пашинян пытается найти максимально "объяснимые" мотивировки.

То, что Армения ограблена представителями "карабахского клана", не является секретом. Взяточничество, отмывание денег, коррупция - они практически стали обыденным явлением в жизни армянского общества в период правления "карабахского клана".

Но верно и то, что сами "карабахци" дают немало поводов для того, чтобы с ними расправились, представив их в качестве основных виновников того, что Армения давно является страной, которая давно превратилась в парию, задыхающуюся в тисках тяжелейших политических, экономических, а также моральных кризисов.

Пока у Пашиняна остался кредит доверия части общества и, несомненно, воспользовавшись этим, он попытается убрать многих представителей "карабахци", то есть, сторонников бывшей власти.

Но такими мерами вывести страну из кризиса невозможно.

Армении нужны реальные, конкретные шаги, особенно во внешнеполитической сфере, в решении нагорно-карабахского конфликта.

"Карабахский клан", чувствуя свое незавидное и сложное положение, пытается отвоевывать потерянное. Но суровые реалии в том, что "карабахци" продолжают проигрывать, и нынешняя политическая сила в лице Республиканской партии Армении уже считается временным явлением.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az