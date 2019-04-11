Один из российских политологов как-то заметил, что за пределами Армении к премьер-министру этой страны Николу Пашиняну относятся со снисходительным презрением, как к неотесанной деревенщине. Имел в виду он страны Запада, хотя и в России, надо сказать, перед новым главой Армении красные дорожки не расстилают.

Как показал прошедший год, у армянской стороны слишком завышенные ожидания от имиджа своей "революции" и надежд превратить ее в рычаг реализации интересующих армянство вопросов. Ставки делались, в первую очередь на Европу, и потому туда Никол Пашинян всегда спешит с особым волнением. Даже когда не приглашают. Как, например, в Брюссель в начале марта, куда премьер Армении буквально навязался в гости. Вернулся он оттуда со шлейфом очень неблагоприятных для армянской стороны комментариев и заявлений европейских чиновников.

Никол Пашинян принял участие в работе весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Как всегда, его поездка в Страсбург была обставлена в Армении так, будто ПАСЕ соберется только лишь для того, чтобы лицезреть организатора апрельского переворота. У армянской общественности уже год пытаются создать ощущение, что весь мир вращается вокруг темы смены власти в Армении. Это, конечно же, не так, и в Страсбурге Никол еще раз в этом убедился.

Красной дорожки, оваций и вызовов на бис не было. Вышел на трибуну, произнес зазубренный и отполированный многочисленными произнесениями текст. Как и следовало ожидать, говорил Никол больше об Азербайджане, который, дескать, не хочет мира, чем о собственной стране.

Армянский премьер привез в Страсбург набившие оскомину тезисы относительного карабахского урегулирования. На всех встречах, судя по сообщениям армянских СМИ, Никол Пашинян говорил одно и то же. А именно - Азербайджан должен отказаться от применения силы, народы должны готовиться к миру, Карабах должен вернуться за стол переговоров и так далее.

Выступая на сессии, он говорил о необходимости готовить общества к миру, о сохраняющейся в соцсетях взаимной ненависти. "В течение 30 лет конфликта мы, казалось бы, должны были исчерпать слова ненависти и оскорблений, понять взаимную позицию, попытаться найти причины, не позволяющие быть понятными друг другу", - сказал Пашинян, посетовав, что не слышит подобного миролюбия из Баку и выразив надежду, что "призыв, озвученный с этой трибуны, получит адекватную реакцию в азербайджанском обществе".

Что хочет услышать Никол Воваевич с азербайджанской стороны в ответ на эти несерьезные призывы? Смиренное признание результатов армянской оккупации? Нереальность такого развития ситуации понимают и в Армении, и в Европе, поэтому неестественное миролюбие Пашиняна не воспринимается и не находит поддержки. Его лишь выслушивают. Всем понятно, что слова о мире и недопустимости ненависти из его уст преследуют лишь одну цель - оттянуть начало новой войны. Армения к ней совершенно не готова и не будет готова в ближайшие годы. Кроме того, выдвигая невыполнимые в реалиях продолжающейся оккупации условия, он убивает еще одного зайца - выставляет Баку якобы милитаристом и сторонником вечной вражды между двумя народами.

Так же Никол строил из себя простачка, когда с трибуны ПАСЕ предъявлял структуре претензии, что она, мол, "не предпринимает никаких мер по укреплению демократических институтов в Нагорном Карабахе и развитию гражданского общества". Мол, непризнанность сепаратистского образования не должна быть помехой для путешествия на оккупированные территории европейских чиновников. Спекуляции вокруг темы прав человека, по расчетам Еревана, это лучший способ легитимировать сепаратистский режим, вовлечь его во всевозможные европейские программы.

И тут, как говорится, в игру вступает генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Генсек на встрече с армянским гостем проникся его жалобами и заявил журналистам, что "комиссар Совета Европы по правам человека должен иметь возможность посетить Нагорный Карабах". Недоступность "серых зон" просто недопустима, заявил он. Как утверждают армянские СМИ, Ягланд даже несколько раз сделал ударение на своей позиции по этому вопросу.

Ну ладно Пашинян, но неужели и глава СЕ не понимает, почему Азербайджан против поездок представителей евроструктур на свои оккупированные Арменией территории? Не догадывается, почему Баку не приветствует никакие "правозащитные" игры в этом регионе? И к кому, собственно, обращены эти восклицания и заявления? Как и премьер Армении, господин Ягланд может придерживаться любого мнения, но оно никак не повлияет на позицию Баку. Который совершенно логично и в соответствии с международными нормами не допускает вовлечения так называемой "НКР" в международные программы и проекты. Даже если господин Ягланд утверждает, что "представители СЕ в "серых зонах" проводят не политические, а сугубо гуманитарные работы".

Бешенство Еревана в связи с этим вопросом можно понять. Оккупантов бесит не сам факт отсутствия так называемой правозащитной помощи сепаратистам, а то, что в Европе и не пытаются нарушить табу, установленное со стороны Баку.

Если Никол Пашинян думает, что спекуляции с трибуны ПАСЕ что-то изменят, значит, он очень плохой политик.

Впрочем, плохой политик сквозит в премьер-министре Армении повсеместно. После миротворческих излияний на встрече с генсеком СЕ, отвечая на вопрос журналиста о недавних угрозах из уст министра обороны РА Давида Тонояна в адрес Азербайджана, Никол с невинным видом стал бы убеждать, что в его миролюбии и угрозах министра нет никакого противоречия. "Это лишь вопрос интерпретации ситуации", - заявил он.

Напомним, что в ходе встречи с армянской общиной Нью-Йорка, Тоноян заявил: "Я, как министр обороны, говорю: я переформулировал формат "территории в обмен на мир". Мы сделаем прямо противоположное "новая война за новые территории".

Уверяя, что в его призывах к миру и анонсировании новых территориальных захватов нет противоречий, Никол Пашинян фактически заявил на всю Европу, что Армения готовит новую агрессию и нацелена на продолжение оккупации азербайджанских территорий. А карамельно-приторные разглагольствования о мире - всего лишь ширма, чтобы прикрыть агрессорскую сущность армянского государства, представляющего собой реальную угрозу стабильности в регионе.

Что и требовалось доказать.

Зульфугар Ибрагимов