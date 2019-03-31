Через несколько дней исполняется три года победным для азербайджанской армии апрельским боям. Как известно всем, кроме обманутого населения Армении, спровоцированные армянской стороной боевые действия в апреле 2016 года завершились освобождением значительных территорий и стратегических высот. Последствия того апреля трясут Армению до сих пор.

Именно в преддверии очередной годовщины апрельского разгрома армянской армии министр обороны соседней страны Давид Тоноян сделал ряд скандальных заявлений, выступая перед диаспорой в Нью-Йорке. В апреле 2016-го Тоноян был заместителем главы МО, и тот провал армянских ВС можно назвать и его провалом. Поэтому его высказывания перед растревоженными соплеменниками звучат очень несерьезно.

Как передает "Голос Америки", комментируя проблему карабахского урегулирования в ходе встречи с армянской общиной Нью-Йорка, Тоноян заявил: "Я, как министр обороны, говорю: я переформулировал формат "территории в обмен на мир". Мы сделаем прямо противоположное "новая война за новые территории", - заявил он, пообещав увеличить "число тех подразделений, которые могут перенести военные действия на территорию противника".

Вот так вот. Ни больше, ни меньше.

Фактически глава МО анонсировал планы Еревана по захвату новых территорий и выдал Армению с головой. После сказанного оккупант предстает во всей своей красе, и Еревану теперь будет очень непросто доказать, что он не имеет отношение к оккупации территорий Азербайджана.

Желая покрасоваться перед диаспорой, Тоноян даже не представляет, что натворил. Ведь в то время, как он позировал в Нью-Йорке, его босс, премьер Никол Пашинян встречался в Вене с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсуждали с ним возможности МИРНОГО урегулирования конфликта. Обещания новой агрессии против соседней страны звучат диссонансом со взвешенными высказываниями Пашиняна после встречи в Вене. Прежде чем делать подобные заявления, Тонояну следовало хотя бы познакомиться с сообщением пресс-службы собственного правительства, членом которого он является. В сообщении, напомним, отмечалось, что встреча прошла в конструктивной атмосфере, лидеры двух стран подтвердили достигнутые в Душанбе договоренности, отметили важность шагов по укреплению режима прекращения огня и совершенствованию механизмов прямой связи. Была достигнута договоренность о проведении ряда гуманитарных мероприятий.

Думается, у правительства Армении будут к министру обороны вопросы по поводу его поведения.

Безответственное выступление министра обороны Армении, в то время, как премьер-министр Никол Пашинян положительно оценил состоявшуюся в Вене встречу, свидетельствует о хаосе, существующим во властных структурах этой страны, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана. Глава пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргяхлы подчеркнул, что будучи хорошо осведомленным о существующей в армянской армии плачевной ситуации, Тоноян пытается различными способами скрыть это от руководства и общественности страны. Даргяхлы добавил, что подобными абсурдными заявлениями Тоноян еще раз официально демонстрирует оккупационную сущность Армении, что может расцениваться как попытка официального Еревана угрожать территориальной целостности Азербайджана.

Азербайджанский МИД также отреагировал на агрессивные заявление главы МО Армении. Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, высказывания Тонояна являются очередным наглядным признанием высокопоставленного официального лица Армении в проведении Ереваном агрессорской и захватнической политики и носят откровенно провокационный характер.

Самое забавное, что в Нью-Йорке Давид Тоноян находился для участия на конференции ООН по поддержанию мира...

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник в запасе Шаир Рамалданов:

"В принципе, ничего другого от находящегося не на своем месте Тонояна ждать не стоило. Его главной задачей было создать у диаспоры ложное впечатление о ситуации в вооруженных силах Армении. Конечно же, он абсолютно не думал о встрече в Вене. Тоноян очень далек от принятых в мире норм официальной этики. В любой нормальной стране, когда первые лица встречаются, госчиновники находятся в режиме молчания и делают заявления только после результатов переговоров, согласовывая свои высказывания с официальной позицией. Тоноян же выступил из собственных соображений, не считаясь ни с премьер-министром Пашиняном, который находился на переговорах, ни с перспективами, которые эта встреча открывает перед Арменией. Он показал себя не только неграмотным и непрофессиональным министром обороны, но и никудышным политиком.

Что касается собственно заявлений Тонояна, то хотелось бы напомнить, что после апрельских боев, в период которых он был замминистра обороны, его ведомство громогласно заверяло армянскую общественность, что скоро вернет освобожденные Азербайджаном территории. Но сроки исполнения обещания все более и более откладывались, а потом о них перестали вспоминать.

Теперь Тоноян министр, но ему опять нечем крыть. Азербайджанская армия на сегодня является сильнейшей в регионе. Находясь под постоянным вниманием Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, наши ВС обеспечиваются самым современным вооружением и находятся на высоком уровне боеготовности. Не случайно наша армия включена в число 50 сильнейших армий. Армении в этом рейтинге Азербайджан никогда не догнать. Кроме того, азербайджанский ВПК успешно развивается. Наша страна сегодня производит вооружение не только для внутреннего потребления - уже более 20 государств заинтересованы в продукции азербайджанского военно-промышленного комплекса. Наша страна участвует на всех международных военных выставках наряду с самыми крупными производителями вооружений мира.

Думаю, в самой Армении слова Давида Тонояна вызовут неоднозначную реакцию. Население страны не хочет, чтобы их дети служили в Карабахе, матери солдат проводят частые акции протеста. В самой армии царит нездоровая армтсфера и криминальные порядки. Возьмем хотя бы недавний случай в Мегри. Уровень боевой подготовки армянских ВС очень низкий. Армения в отличие от Азербайджана практически не проводит крупных учений с большим числом техники и личного состава. На это просто нет средств. Азербайджанская армия на 70 процентов является профессиональной.

Преимущества нашей армии над армянской можно перечислять до бесконечности. Какой армией собирается Тоноян выступить против Азербайджана? Он не специалист, поэтому не способен подтвердить свои слова расчетами и анализом реальной ситуации. Да будет ему известно, что наступающая сторона должна быть минимум в три раза сильнее, чем обороняющаяся. Откуда он это преимущество возьмет?

Государственным мужам Армении нужно сегодня думать не о том, как наступать и захватывать новые территории, а как решить вопрос без крови, чтобы два государства могли мирным путем решить вопрос на основании международного права и международного опыта ради процветания своей страны и своего народа".

Зульфугар Ибрагимов