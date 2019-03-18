На минувшей неделе в Ереване прошло удивительное мероприятие - международная конференция по вопросам повышения чести и достоинства в Вооруженных силах. Мероприятие состоялось в рамках недели НАТО, но в реалиях Армении название конференции звучало как пародия. И особенно на фоне истерики, устроенной в соседней стране по поводу азербайджанских учений.

Пожалуй, никогда еще военные учения Азербайджана не вызывали столько паники и обсуждений в этой стране. Учения проходили в Азербайджане, но было впечатление, что проходят они в самой Армении. Помимо высказываний официальных лиц эта обеспокоенность изливалась в ходе круглых столов и дискуссий, обсуждений в соцсетях.

Таким образом, широкомасштабные маневры ВС Азербайджана стали одним из самых обсуждаемых в Армении событий, вторым по обсуждаемости после унизительных для Еревана заявлений из стран-посредниц по поводу изменений формата переговоров.

Глава МИД Зограб Мнацаканян обвинил Азербайджан в якобы нарушении международных обязательств, пытался разъяснить находившемуся с визитом в Ереване действующему председателю ОБСЕ, почему Азербайджан не имеет права проводить учения на своей собственной территории. С такими же заявлениями выступало министерство обороны и ряд других государственных лиц. Но армянская сторона не нашла поддержки в этом вопросе у международных организаций, которые попросту проигнорировали ее возмущение.

И не только возмущение. Нельзя не отметить, что продлившиеся с 11 до 15 марта учения вызвали очень серьезную обеспокоенность в Армении в свете последних развитий в процессе урегулирования конфликта - сознательного их срыва Ереваном и усилившейся в этой связи угрозой войны. Царившие всю неделю в соседней стране настроения можно даже назвать паническими.

Военный эксперт Ван Амбарцумян в ходе одной из дискуссий на тему с участием одиозных лиц военно-бандитской тусовки, военных экспертов и прочих "специалистов", заявил, что "цели, установленные в ходе учений, были созданы путем копирования армянских позиций". Эксперт не сомневается, что "Вооруженные силы Азербайджана в случае возобновления войны доведут военные действия до Еревана".

Напуганную азербайджанскими учениями общественность не смогли успокоить и заверения министра обороны Давида Тонояна о том, что армянская сторона "полностью контролирует ход этих учений, и поводов для беспокойства нет".

Судя по всему, поводы для беспокойства все же были, и немалые.

По словам военного эксперта, бывшего командира корпуса, кавалера ордена "Азербайджанское знамя", полковника в запасе Шаира Рамалданова, Азербайджан проводил учения и с большей численностью личного состава - в 20-25 тысяч человек. На этот раз к маневрам были привлечены 10 тыс. военнослужащих - вдвое меньше. Но эти учения отличались от предыдущих большим количеством задействованной бронетехники (500 танков и БТР) и ракет (300), что является очень примечательным фактом. Большое количество задействованной техники вызвало серьезную обеспокоенность армянской стороны. И обеспокоиться, считает Рамалданов, было от чего. Даже оценивающие учения в Азербайджане зарубежные военные эксперты и аналитики обращали внимание на успешный молниеносный танковый удар в нескольких направлениях и давали высокую оценку азербайджанской армии.

Как отметил военный эксперт, все учения проводятся по определенному сценарию. Сценарии и поставленные задачи отличаются, отличается также местность проведения маневров. Но все сценарии направлены на отработку возможных вариантов освобождения оккупированных Арменией территорий. Исходя из этого, строятся сценарии, цели, задачи, которые могут возникнуть в процессе деоккупации и которые надо решать. Параллельно с задачами деоккупации решаются задачи разгрома группировок в обороне противника.

"Стоит обратить внимание на количество задействованных танков. Ставка была сделана на бронетехнику, которая в ходе выполнения поставленных задач с ходу прорывала оборону противника в нескольких направлениях. За короткое время и в большом темпе наши подразделения вклинились вглубь обороны противника, окружили и разгромили его. Были определены пути снабжения противника, его огневые позиции, по которым наносился удар из ракетных установок и артиллерийских орудий, ближние цели поражались из минометов. Все это осуществлялось при поддержке танкового огня.

В учениях, которые проходили под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова, участвовали новейшие танки Т-90, для поддержки - бронетранспортеры 82-А и БМП-3.

Согласно сценарию учений для ракетных установок были выделены полигоны. Пуски ракет позволили проверить навыки азербайджанских специалистов по использованию новейших вооружений. Были применены впервые в ходе учений приобретенные Азербайджаном белорусские ракетные системы залпового огня "Полонез", израильский оперативно-тактический ракетный комплекс "Лора".

На учениях ставилась задача развертывания пунктов управления в назначенных районах, отрабатывалась способность непрерывно управлять частями и подразделениями. Были отработаны и произведены все расчеты в штабах объединений и соединений с элементами модулирования боя, местность для учений была выбрана приближенная по рельефу к той местности, где будет выполняться боевая задача. Одним словом, были созданы условия, максимально приближенные к боевым.

Учения сопровождались боевыми стрельбами, где особое внимание обращалось на управление командирами огнем и подразделениями. Участники маневров прошли большую практику, усовершенствовали свои навыки. Кроме того, внимание было обращено и на выполнение своих задач военнослужащими, которые служат на контрактной основе. Все цели, поставленные перед учениями Верховным главнокомандующим, были успешно выполнены. Были соблюдены все меры безопасности во время учений с целью исключить травмы и потери среди личного состава. Особое внимание уделялось также вопросам тылового обеспечения, были развернуты полевые госпитали, проверена работа медицинских пунктов. Участвовала авиация, средства ПВО, были отработаны специфические вопросы по использованию дронов и перехвату вражеских беспилотников. Широко использовались средства радиоэлектронной борьбы, которые показали хороший результат.

В ходе учений был проведен анализ состояния обороны противника, наличия у него бронетехники, ракетных установок, в количественном и качественном выражении. Мы наступаем на противника, который долгие годы находится в обороне и, следовательно, принял все меры.

Есть специфические моменты, которые я не хочу раскрывать, но могу утверждать, что те цели, что были поставлены в ходе учений, были выполнены успешно", - подчеркнул Шаир Рамалданов.

Учения еще раз продемонстрировали силу наших Вооруженных Сил, волю и готовность Азербайджана к освобождению оккупированных территорий. По оценкам зарубежных специалистов, у Азербайджана есть сила, перед которой армянские ВС устоять не смогут. И количественно и особенно качественно состояние наших ВС в плане вооружения и военной техники в разы превышает возможности противника.

Не раскрывая всех подробностей, которые, конечно же, не могут быть вынесены на информационное поле, Шаир Рамалданов отметил, что нынешние учения были, возможно, одним из вероятных сценариев осуществления разгрома оккупантов и освобождения оккупированных территорий Азербайджана.

Этот нюанс, вероятно, поняли и в Армении. На этот раз Азербайджан показал достаточно доходчиво, как именно будет громить оккупационную армию и справедливо решать проблему своей территориальной целостности.

И увиденного оккупантам действительно стоит бояться.

Зульфугар Ибрагимов