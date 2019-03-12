Начавшиеся вчера в Азербайджане широкомасштабные учения Вооруженных Сил не на шутку перепугали наших агрессивных соседей. Продлятся они до 15 марта, и все эти дни, по всей видимости, армянское общество будут сотрясать откровения политиков и экспертов, которым нашлось, чем отвлечь свой народ от ужасающего состояния страны.



Так называемый эксперт по вопросам Азербайджана, сотрудник военно-аналитического ресурса "Razm.info" Тарон Ованнисян созвал пресс-конференцию, чтобы поделиться с журналистами своими "открытиями". В частности, в начавшихся учениях он увидел "приверженность Азербайджана антиармянской агрессивной политике", а в наступательном характере маневров - "армяноненавистничество и ксенофобию".



Отметим, что прежде армянские крикуны чаще утверждали, что Азербайджан своими учениями хочет запугать Армению и все такое. Теперь, что интересно, в тренде у агитпропа истеричная тема "армяноненавистничества". Этим инструментом армянские пропагандисты пытаются "починять" все дыры в своей уже не действующей пропаганде. Оказывается, ВС Азербайджана проводят учения не для повышения своей боеспособности, а для демонстрации "армянофобии"?





Армянской общественности не стоит верить в эту сказку. На самом деле все куда серьезнее и опаснее для армянской стороны, так как цель учений - подготовка армии к освобождению оккупированных Арменией территорий военным путем. Фактический провал по вине Никола Пашиняна мирного процесса просто не оставляет Азербайджану другого варианта справедливого разрешения вопроса.Так называемый специалист по Азербайджану также пытается убедить свою аудиторию, что информация о беспрецедентности учений не соответствует действительности и всего лишь служит цели "посеять панику среди армянской общественности". И это тоже неправда. Азербайджан не скрывает реальных показателей учений - они действительно грандиозны. Если бы они преследовали цель лишь "посеять панику", для армян было бы полбеды. Но, повторимся, задача учений - отработка наступательных операций на случай начала освободительной войны, вероятность которой сделало реальностью поведение Еревана, целенаправленно идущего на полный срыв мирных переговоров.И вообще, что не нравится армянской стороне? Разве не армянское общество рыдало от восторга, когда министр обороны Давид Тоноян провозгласил смену "стратегии" с якобы обороны на якобы наступление? За визгами радости многие даже не задумались, чем чреваты подобные жалкие попытки пугать Баку.Комментируя нам угрозы армянского министра, военный эксперт, полковник в отставке Ильгар Алиев заметил, что Давид Тоноян явно не в курсе того, что такое контрнаступление и какие условия нужно создать для его осуществления, сколько сил и средств нужно потратить для этого."Вы скажете, что наша армия хоть и без нижнего белья, но она полна ура-патриотизма и дух нашего солдата такой же, как и в 90-ых! - сказал азербайджанский эксперт, обращаясь к Тонояну. - Так, чудик, уже 21-й век, ура-патриотизм в современных войнах ушел на второй план. Решающее слово в нынешних войнах говорят технологии и сверхмощные средства огневого поражения, после применения которых не остается никого, кто бы мог проявить ура-патриотизм".Наш собеседник предположил, что министр обороны Армении, вероятно, начитался трактатов Сун Цзы, который советовал - "если ты слаб, покажи себя сильным, а если силен, то покажи себя слабым". Но это работает только в том случае, если другая сторона тебя не знает и не изучает. А азербайджанская сторона годами и непрерывно изучает армянских оккупантов и оценивает все до мелочей.В связи с этим полковник в отставке посоветовал Тонояну обратить внимание на другое высказывание Сун Цзы: "Если знаешь себя и противника, сражайся сто раз и победишь всегда, если знаешь себя, а не знаешь противника, можешь сражаться, но победишь один раз, если не знаешь ни себя ни противника, никогда не победишь"."Такое ощущение, что Тоноян не знает ни себя, ни противника. Он живет в прошлом, а точнее, в 90-ых, и меня радует, что он все еще там.Да будет известно Тонояну, что война это не глашатайство и не самореклама среди соплеменников. Война - это точные прогнозы, это предвидение ее исхода, основанное на оперативно-тактических расчетах. И самое важное - война требует огромных материальных и человеческих ресурсов, а сопоставимы ли эти ресурсы у Азербайджана и Армении?" - резюмировал Ильгар Алиев, добавив, что инициатива сегодня за нами, и место и время будет выбирать азербайджанская сторона.В этом свете интересно звучит истерика в армянских СМИ, вызванная публикацией в понедельник Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI) нового доклада о состоянии мировой торговли вооружениями.Согласно отчету, Азербайджан занял 23-е место среди стран, импортирующих оружие. 51% оружия Азербайджан приобретает у России, 43% - у Израиля и 2,8% - у Турции. Кроме того, Азербайджан - 2-я страна, покупающая вооружение у Израиля.Ага, так вот они, те, кто поощряет "военную риторику" Баку, пишет издание ArmenianReport, словно делая великое открытие.Возмущаясь по поводу столь высокого уровня азербайджано-израильского оружейного сотрудничества, аналитики издания вынуждены признать, что у Армении нет никаких реальных возможностей для изменения ситуации, как и реальных предложений, способных заинтересовать еврейское государство.Ничего кроме эмоций не может предъявить Армения и России. Единственный аргумент заключается в том, что Москва, мол, вооружает Баку против своего "стратегического союзника". Но дело в том, что Азербайджан является стратегическим партнером России, о чем было неоднократно заявлено на самом высоком уровне.И, кстати, Азербайджан стратегический партнер не только России.Как раз на нынешних учениях были задействованные приобретенные у Беларуси ракетные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез". В свое время появление этих комплексов на вооружении азербайджанской армии вызвало серьезные трения между Ереваном и Минском, а ангажированные российские эксперты вдохновенно рассказывали, как "бесполезны" приобретенные Азербайджаном у Беларуси и Израиля системы против "Искандеров" и прочих вооружений, уже проданных и готовящихся к продаже Армении.Что там с пресловутыми "Искандерами" гадать не будем, но тревога, с которой сегодня пишут в Армении о задействовании в азербайджанских учениях белорусских "Полонезов", которые отрабатывали удары по условному противнику (в армянских СМИ уточняют - по оккупированному Карабаху), говорит сама за себя.Зульфугар Ибрагимов Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!