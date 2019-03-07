Как говорится, хотеть не вредно, вредно - не хотеть.

Исходя из этой "народной мудрости", заместитель главы МИД Армении Грикор Ованнисян в интервью "The Jerusalem Post" заявил, что Ереван хочет, чтобы Израиль перестал поставлять оружие Азербайджану. При этом он поспешил благоразумно добавить, что "армянская сторона не делает это условием для улучшения отношений с Израилем".

По его словам, Армения "поприветствовала бы ситуацию", если бы Израиль поступал как США и большинство европейских стран и не поставлял бы оружие ни Армении, ни Азербайджану. Ованнисян пожаловался, что карабахский конфликта, мол, не имеет военного решения, а продажа оружия Азербайджану только подталкивает к гонке вооружений. "Мы не очень богатая страна, и мы должны откладывать значительную часть нашего ВВП для противодействия каждый раз, когда Азербайджан получает технику из Израиля", - поплакался замминистра иностранных дел.

Армянская дипломатия страдает многими недугами, но самый тяжелый из них - это отсутствие логики. Помнится, в свое время замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян требовал наложения Совбезом ООН эмбарго в отношении поставок вооружений в том числе Россией в зону карабахского конфликта. Дело было после апрельских боев 2016 года, и в Ереване были очень обижены и совершенно позабыли, что единственным источником милитаризации Армении и вооружения оккупационных сил в Карабахе является российский ВПК. Ни с кем другим Армения торговать не способна, так как элементарно не имеет на это средств.

Нелогичны и нынешние жалобы Еревана израильской стороне. Почему Израиль должен прекратить оружейные сделки с Азербайджаном? И что это за глупые попытки обвинить израильских партнеров нашей страны в гонке вооружений? Гонка вооружений в ее новых формах началась после появления у Армении ракетных комплексов "Искандер" вскоре после апрельских боев, которые армянская армия с треском проиграла. До того подобного оружия в регионе не было. Мечущийся в панике Ереван умолил Москву поддержать стратегического союзника, и в Армении объявился "Искандер", которым армянские оккупанты немедленно начали угрожать Баку.

В ответ Азербайджан проанализировал оружейный рынок и как страна платежеспособная принял соответствующие меры. В результате арсенал азербайджанской армии пополнился израильским "Железным куполом", белорусскими "Полонезами" и многим другим, что армянским милитаристам могло бы только сниться.

С самого начала Армения пыталась вывести из игры израильские компании. В том числе производителей беспилотных летательных аппаратов. Истеричная клеветническая кампания была развернута вокруг Aeronautics. Осенью 2017 года в связи с уголовным расследованием лицензия компании была отозвана, и в Ереване считали этот факт своей "победой". Однако недавно стало известно, что компания возобновляет деятельность и уже решен вопрос поставок БПЛА Азербайджану.

Это был серьезный удар по армянским милитаристам, считавшим, что путь израильским дронам в Азербайджан теперь заказан.

Интересно, что само армянское руководство, стеная и жалуясь, продолжает милитаризацию страны. Как раз недавно завершена сделка по продаже Армении четырех многофункциональных истребителей Су-30СМ, в дальнейшем Россия собирается продать Еревану аж 12-ть. Все эти самолеты, как и прочее российское вооружение, вскоре после поставок будет отправлено в оккупированный Карабах.

Поплакав в жилетку израильской газете, замминистра иностранных дел Грикор Ованнисян заметил между прочим, что Армения "не исключает возможности и для сотрудничества с оборонным сектором Израиля".

Вот только готов ли оборонный сектор Израиля к сотрудничеству со страной, не способной заплатить самостоятельно за укладку асфальта на сельской дороге? Вот в чем вопрос.

Зульфугар Ибрагимов