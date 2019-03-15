Не секрет, что и прежние учения ВС Азербайджана по размаху и масштабам не уступали нынешним. Согласно сложившейся военно-политической обстановке учения в масштабе ВС имеют свои конкретные цели - учебные, оперативно-тактические, стратегические и политические. Все перечисленные цели прежних учений мало чем отличались от нынешних, но сложившаяся на данный момент военно-политическая обстановка внесла существенные корректировки в политические цели - это наращивание давления на военно-политическое руководство Армении и обеспечение изменения поведения противника.

С приходом к власти Никола Пашиняна, которого, судя по его манере себя вести, можно назвать Иванушкой-дурачком, армянам показалось, что наконец-то пробился луч света в их темное царство и теперь карабахский вопрос раз и навсегда будет решен в пользу Армении. Им казалось, что волшебная палочка в руках Иванушки-дурачка подействует и на мировую общественность, стоит ему ею махнуть, как весь мир подобно митингующим в Ереване армянам, ответит ему "глю-глю-глю".

Но недавно, а именно перед началом учений в Азербайджане, волшебная палочка дала очередную осечку, и в голове армян щелкнуло затвором, а если конкретно, то после "ох каких успешных" реверансов армянского Иванушки в Европе, сопредседатели Минской группы ОБСЕ четко дали понять, что никаких изменений формата переговоров не будет, нужно соблюдать прежние договоренности и начать деоккупацию азербайджанских территорий со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И в это время Азербайджан, как бы аккомпанируя заявлениям сопредседателей МГ, планирует и проводит широкомасштабные учения, демонстрируя нарастающую мощь нашей экономики и Вооруженных сил. Тем самым Баку дал понять Армении бесперспективность затеянной ею авантюры, губительность последствий и неизбежность поражения. Ведь на этой авантюре построена вся стратегическая политика армянства по Карабаху, предусматривающая сохранение статус-кво до бесконечности. Сущность этой авантюры такова: на самом решающем этапе уходит Роберт, приходит Сержик, уходит Сержик, приходит Пашик, уйдет Иванушка-дурачок, придет Вартан или кто-то другой...

На этот раз Армения поставлена перед дилеммой - мировое сообщество требует прекратить всякое авантюрное сюсюканье и переходить к конкретным шагам согласно достигнутым договоренностям, а Азербайджан говорит о неизбежности войны в случае отказа. Покинув переговоры, Армения не только избавит Азербайджан от всех политических факторов, сдерживающих его справедливое возмездие и проведение антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, но и получит одобрение и поддержку мировой общественности.

С началом учений в Азербайджане, а также в результате заявлений сопредседателей МГ в мозгах военно-политического руководства Армении произошло короткое замыкание. Они осознали, что стоят на грани войны, и что вся ответственность за эту войну будет полностью возложена на них. Но здесь есть одно "но". Несмотря на известные заявления сопредседателей, Азербайджан не скрывает, что не исключает решения вопроса военным путем, продемонстрировав в ходе учений свою мощь и военный потенциал. Это как репетиция предстоящей бури, и теперь Армении решать - попасть в эту бурю или избежать ее.

Вот с чем связана особая нервозность оккупантов и их паническая реакция, это реакция загнанного в тупик шакала.

Этим же объясняются и смехотворные заявления министра обороны Давида Тонояна о том, что их Минобороны, дескать, "полностью контролирует учения в Азербайджане".

Я рекомендую вообще не обращать внимания на Тонояна, так как это человек, далекий от военной науки. Он несет чушь и в тон своей фамилии пытается задать воинственный ТОН соплеменникам. Как может человек, потерявший свой тумблер контроля, что-то контролировать? Он в очередной раз хотел показать себя великим "стратегом", а получилось, как говорится, как всегда.

На заявление армянского министра можно ответить анекдотом, может быть, не совсем корректным, но хорошо отражающим суть сказанного Тонояном. Звучит он так: у пса спрашивают: "почему ты всю ночь лаешь?. "Волков пугаю", - отвечает пес. "А почему хвостом виляешь?". "Сам боюсь", - отвечает пес.

А если серьезно, могу с уверенностью сказать, что еще до начала учений они достигли своих политических целей - это завоевание (удержание) психологического превосходства над Арменией и обеспечение благоприятной психологической обстановки для ведения войны.

Под психологическим превосходством над Арменией следует понимать распространение по всей ее территории, а также в армянском сегменте социальных сетей актуальной информации, позволяющей эффективно воздействовать на поведение военно-политического руководства, личного состава ВС и населения, создавать благоприятную информационно-психологическую обстановку для успешного достижения целей классической войны. Что мы и наблюдаем.

Ильгар Алиев,

полковник запаса