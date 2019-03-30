В Вене прошла встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Встреча состоялась при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и, как сообщается, один на один главы государств беседовали более двух часов.

Ранее лидеры двух стран уже общались в Москве, Душанбе и Давосе.

Отвечая на вопросы ТАСС сразу после встречи, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что обсуждались вопросы, связанные с укреплением мер доверия, так как, по мнению главы Азербайджана, переговорный процесс должен быть поддержан и гуманитарными акциями.

"Но я считаю, что важным является то, что формат переговоров остался неизменным. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это уже было многие годы. Второе, переговорному процессу дан новый толчок. Это тоже важно. Мы очень позитивно оценили заявление сопредседателей Минской группы от 9 марта, - вы, наверное, с ним знакомы, - в котором говорится о том, что изменение переговорного формата может быть только по согласию двух сторон. Азербайджанская сторона согласия на это, естественно, не дала. Поэтому в принципе мы вернулись к ситуации, когда нужно продолжать вести субстантивные переговоры", - сказал Президент в интервью ТАСС.

Глава государств считает, что переговорный процесс должен быть ориентирован на результат. И для Азербайджана на первом месте стоит вопрос деоккупации его международно признанных территорий в рамках международного права, Хельсинкского заключительного акта и четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий.

Отметим, что вопрос формата, подброшенный из Еревана, мог положить конец начавшемуся было размораживания мирного процесса. И то, что переговоры продолжились в прежнем формате, отвечающим реалиям карабахского конфликта, это большая победа азербайджанской стороны, достигнутая благодаря принципиальной и непримиримой в вопросах суверенитета страны позиции Президента Ильхама Алиева. Фактически, в Вене азербайджанский лидер отстоял формат переговоров. Сомнительно, что, получив такой отпор, Ереван и дальше будет выдвигать ультимативные требования вовлечения в процесс сепаратистов.

В свою очередь завотделом внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил Trend, что переговоры, проведенные в Вене, прошли в нормальной и конструктивной атмосфере. И самое главное - формат переговорного процесса остался неизменным, что открыто подтвердило и участие в нем армянской стороны.

Возобновления переговоров начали ждать после встречи лидеров двух стран, состоявшейся в январе этого года в Давосе. Первые комментарии после давосской встречи были обнадеживающими, азербайджанская сторона и международные посредники выказывали осторожный оптимизм, который, однако, вызвал нервозную реакцию в Армении. Некоторое время в этой стране старались воздерживаться от комментариев относительно Давоса, но Пашинян не выдержал давления собственных националистов и сдался.

В результате, в последующие недели сложилась ситуация, близкая к полному срыву переговорного процесса. Опасаясь за сохранность своей власти, Никол Пашинян еще более ужесточил и без того жесткую и неконструктивную позицию Армении. Было очень заметно, что армянский премьер растерян. Очень сложно пытаться угодить требующим "ни пяди земли" националистам и в то же время демонстрировать желание договориться с соседями. А договориться с Азербайджаном новый глава Армении, судя по всему, хочет. Правда, делает он это неуклюже, с постоянной оглядкой на националистические круги. Ультимативными требованиями об изменении формата переговоров армянский лидер лишь пытался отложить начало процесса и выиграть время, прежде всего, для решения внутренних проблем своей власти. С целью успокоить возбужденную разговорами об освобождении оккупированных территорий общественность Пашинян накануне встречи в Вене заверял, что она не будет иметь повестки - они с главой Азербайджана просто посидят и поболтают. О чем? Как уверял Никол Пашинян - о присоединении к переговорам сепаратистов Карабаха.

Между тем, было совершенно ясно, что предложенная армянской стороной повестка неприемлема для Азербайджана. Об этом неоднократно, а в последнюю пару недель очень жестко заявлял Президент Ильхам Алиев.

В поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз глава государства подчеркнул, что Азербайджан не может принять изменения формата переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. По словам Президента, позиция Азербайджана остается неизменной.

"Как вам известно, армянская сторона подняла вопросы об изменении формата переговоров. Однако Азербайджан, естественно, не может принять это. Одновременно послы стран-сопредседателей Минской группы - представители США, Франции и России, выступив с серьезным заявлением, отметили, что формат должен остаться неизменным. С аналогичными заявлениями выступили и высокопоставленные лица Европейского Союза. То есть, это однозначно является серьезным сигналом для Армении, а также свидетельствует о том, что позиция Азербайджана обретает еще большую поддержку", - сказал Президент Азербайджана.

А еще раньше, выступая на церемонии открытия VII Глобального Бакинского форума, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал еще более жесткое заявление: любая попытка в одностороннем порядке изменить формат переговоров будет расценена как попытка блокировать переговорный процесс. "Это абсолютно неприемлемо и неэффективно. Мы считаем это попыткой блокировать переговорный процесс ", - сказал Президент Азербайджана.

Действительно ли Никол Пашинян намеревался "переубедить" азербайджанского лидера, или все его заявления перед встречей были нацелены на потребление внутренней аудиторией? По большому счету это уже не важно. В Армении еще до объявления даты и места встречи пытались представить ее как неформальную, ни к чему не обязывающую. Тем не менее, это были первые после апрельского переворота в Ереване официальные переговоры между сторонами карабахского конфликта - Азербайджаном и Арменией.

Пресс-служба правительства Армении выступила с заявлением по поводу встречи в Вене. В заявлении отмечается, что "в ходе встречи в конструктивной атмосфере Пашинян и Алиев подтвердили достигнутые в Душанбе договоренности, отметили важность шагов по укреплению режима прекращения огня и совершенствованию механизмов прямой связи. Собеседники подчеркнули важность формирования благоприятной атмосферы для достижения мирного урегулирования конфликта и принятия ощутимых шагов в этом направлении. Была достигнута договоренность о проведении ряда гуманитарных мероприятий".

Однако сам Никол Пашинян, судя по всему, немного разочарован.

"Не могу сказать, что в переговорном процессе произошел перелом, или революция, или какое-то сверхсобытие. Но очень важно, что начался процесс, который дает нам возможность говорить о наших повестках, наших представлениях, задачах. Кода я говорю, что оцениваю встречу положительно, это не означает, что на встрече кто-то проиграл, а кто-то выиграл", - сказал армянский премьер журналистам, предупреждая непременные обвинения в свой адрес. Ведь он обещал говорить только о формате и в конце концов добиться своего.

Официальный Баку не раз заявлял, что Азербайджан готов к продолжению переговорного процесса, и результатом их должно стать восстановление территориальной целостности нашей страны. Переговоров по армянской повестке не будет - это четко дала понять азербайджанская сторона, обсуждать с Ереваном бессмысленные с точки зрения окончательного урегулирования конфликта вопросы она не расположена. И теперь Николу Пашиняну выбирать - войти в историю в качестве лидера, принесшего армянам мир, или же, пойдя на поводу у националистов и "карабахского клана", ввергнуть свой народ в новые лишения и войну.

О чем говорили два лидера один на один, вряд ли в скором времени будет обнародовано во всех подробностях. Но о результатах встречи можно будет судить по атмосфере вокруг переговорного процесса.

На пути к миру нужно будет сделать немало непростых шагов, и в первую очередь Армении, которой для того, чтобы доказать свою способность мирно сосуществовать с соседями, придется трансформировать общественное сознание, зомбираванное многолетней истеричной пропагандой.

Можно сказать, что первый шаг в Вене уже сделан. Точнее, хотелось бы на это надеяться.

Зульфугар Ибрагимов