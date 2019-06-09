Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службы минобороны, передает Day.Az.

"9 июня в результате выстрела, произведенного противником в направлении Тертерского района фронта, погиб военнослужащий азербайджанской армии Халилов Эльшан Вугар оглы. Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!" - говорится в сообщении министерства.