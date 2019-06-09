https://news.day.az/politics/1127403.html Армянская провокация на линии фронта: погиб азербайджанский военнослужащий
Армянская провокация на линии фронта: погиб азербайджанский военнослужащий
Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службы минобороны, передает Day.Az.
"9 июня в результате выстрела, произведенного противником в направлении Тертерского района фронта, погиб военнослужащий азербайджанской армии Халилов Эльшан Вугар оглы. Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!" - говорится в сообщении министерства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре