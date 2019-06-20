Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об назначении на должность министра внутренних дел Вилаята Сулейман оглу Эйвазова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства Вилаят Эйвазов освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел.