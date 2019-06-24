После "успеха" в Конгрессе США на прошлой неделе, армянское лобби решило перейти ко второму этапу подготовки к смене Арменией политического курса.

Напомним, что несколько дней назад Конгресс одобрил увеличение финансовой помощи Армении до 40 миллионов долларов.

Как сообщают армянские СМИ, в Конгресс представлена резолюция по перезапуску стратегического партнерства США-Армения. Конгрессмен Фрэнк Паллоне инициировал двухпартийную резолюцию по "перезапуску армяно-американского стратегического партнерства, поощрению контактов на высоком уровне, стимулированию торгово-экономического сотрудничества и более тесных консультаций в оборонной сфере". К инициативе присоединились коллеги по лобби Гус Билиракис, Джеки Шпейер, Питер Кинг и Адам Шифф.

Поллоне подчеркнул, что после апрельского переворота "демократические институты" Армении просто задыхаются без поддержки США.

"Я надеюсь, что эта резолюция станет рестартом в широкомасштабном стратегическом партнерстве США-Армения на основе общих интересов и ценностей стран", - заявил лоббист.

Заметим, что у США и Армении просто не может быть общих интересов и ценностей. Конгрессу нет никакого дела ни до Пашиняна, ни до его революции. По большому счету, Штатам нет никакого дела и до отношений Еревана с Москвой. Там просто наблюдают и ждут, когда Армения рухнет окончательно. В ходе прошлогоднего визита в регион, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намекнул Еревану, что в Вашингтоне от армян ждут избавления от пророссийского курса. Но курс остался прежним, и теперь лобби приходится нелегко, рассказывая конгрессменам сказки о "новой" Армении.

Увеличение финансирования страны-оккупанта со стороны США было расценено в экспертных кругах Армении как очередной намек Еревану круто изменить политический курс. Так называемый "рестарт стратегического партнерства" - очередной намек армянам насчет необходимости решительной смены политического курса. Думается, в Ереване постараются его в очередной раз "не услышать".

Зульфугар Ибрагимов